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Ламинат Maxwood Gelio D'or Дуб Равелло 8786
Ламинат Maxwood Gelio D'or Дуб Равелло 8786
Класс износостойкости: 33 Фаска: U-4
931 руб/м2 685 руб/м2
Ваша скидка: -30%
Ламинат Maxwood Ermitage Decolait Риаль 8582
Ламинат Maxwood Ermitage Decolait Риаль 8582
Класс износостойкости: 33 Фаска: U-4
830 руб/м2 580 руб/м2
Ваша скидка: -10%
Подложка Isoplaat хвойная листовая 3,5 мм
Подложка Isoplaat хвойная листовая 3,5 мм
Мин.партия покупки: упаковка Цена указана за: м2
155 руб/м2 139 руб/м2
SPC ламинат Aquamax 60202 Дуб Сендре
SPC ламинат Aquamax 60202 Дуб Сендре
Класс износостойкости: 43 Фаска: 4-х сторонняя
1872 руб/м2
SPC ламинат Forward Дуб Вазари
SPC ламинат Forward Дуб Вазари
Класс износостойкости: 43 Фаска: без фаски
1872 руб/м2
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Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250
Класс износостойкости: 33 Фаска: 4-х сторонняя
990 руб/м2
Ламинат Derby Arteon 511 Дуб Теффи
Ламинат Derby Arteon 511 Дуб Теффи
Класс износостойкости: 33 Фаска: без фаски
624 руб/м2
SPC ламинат Aquamax 60621 Дуб Мадейра
SPC ламинат Aquamax 60621 Дуб Мадейра
Класс износостойкости: 43 Фаска: 4-х сторонняя
1872 руб/м2
Ламинат Derby Arteon 513 Дуб Лафит
Ламинат Derby Arteon 513 Дуб Лафит
Класс износостойкости: 33 Фаска: без фаски
624 руб/м2
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Ламинат Derby Arteon 512 Дуб Дерош
Ламинат Derby Arteon 512 Дуб Дерош
Класс износостойкости: 33 Фаска: без фаски
624 руб/м2
Ламинат Derby Arteon 514 Дуб Фронтьер
Ламинат Derby Arteon 514 Дуб Фронтьер
Класс износостойкости: 33 Фаска: без фаски
624 руб/м2
Лидер продаж!
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Эстинн DYPv253
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Эстинн DYPv253
Класс износостойкости: 33 Фаска: 4-х сторонняя
990 руб/м2
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Плинтус Rico Leo 170 Дуб Венеция
Плинтус Rico Leo 170 Дуб Венеция
Высота, мм: 56 Производитель: Rico Росмат
100 руб/шт.
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Плинтус Deartio МДФ U 104-80 9010 (80х16х2050) Кремовый
Плинтус Deartio МДФ U 104-80 9010 (80х16х2050) Кремовый
Высота, мм: 80 Производитель: Deartio
613 руб/шт.
Лидер продаж!
Угол Внутренний в цвет плинтуса
Угол Внутренний в цвет плинтуса
Мин.партия покупки: шт. Цена указана за: шт.
30 руб/шт.
Лидер продаж!
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250
Класс износостойкости: 33 Фаска: 4-х сторонняя
990 руб/м2

Добро пожаловать в интернет-магазин Maxwood!

Планируете ремонт в квартире? Нужен качественный, прочный и долговечный ламинат по разумной стоимости? Рассчитываете приобрести продукцию проверенного производителя, способного похвастаться заслуженной репутацией? Хотели бы получить длительную гарантию на приобретенный товар?

Вы планируете:

• Изучив ассортимент интернет-магазина, купить ламинат нужного класса для укладки в жилом, офисном или коммерческом помещении, способный выдержать определенную нагрузку, устойчивый к механическому воздействию, не пропускающий влагу и привлекательный внешне?
• Своевременно узнать всю необходимую информацию о продукте, предварительно проконсультироваться с продавцом?
• Быстро оформить покупку, доставку, гарантию?

Опасаетесь, что:

1. Реальное качество ламината окажется низким? Вам не предоставят сертификат?
2. Стоимость продукции будет неподъемной для кошелька?

Планируя приобрести по оптимальной цене ламинат у нас, вы добьетесь наилучшего результата, поскольку:

• Мы являемся официальными представителями торговой марки MAXWOOD в Санкт-Петербурге, готовыми представить все необходимые документы на продукцию.
• У нас имеется большой ассортимент расцветок и фактур ламината.
• Наши продавцы обязательно проконсультируют по всем вопросам, помогут советами и определиться с выбором.
• Мы отслеживаем качество продукции торговой марки MAXWOOD. Выставленный на продажу ламинат абсолютно безопасен, изготовлен из качественного сырья и имеет необходимые сертификаты соответствия.

Покупатели магазина довольны качеством продукции, так как:

1. Мы предлагаем разумные цены, учитывающие возможности потребителей. Нередко, устраиваем распродажи отдельных коллекций.
2. На реализуемый товар предоставляем гарантию до 30 лет.
3. Служба доставки быстро и аккуратно доставят покупку по указанному адресу.
4. Оплатить приобретение ламината можно в любой удобной для вас форме.
5. Мы работаем строго по закону, уважаем потребности клиентов, соблюдаем их права.

Чтобы прояснить тот или иной вопрос, касающийся продукции торговой марки MAXWOOD, наличия нужной модели на складе, оформления доставки, свяжитесь с нами. Мы предоставим всю полную информацию о товаре.

Недорогой ламинат MAXWOOD, представленный в нашем интернет-магазине, это отличная возможность преобразить любое помещение в лучшую сторону!

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